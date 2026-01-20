Семшов: уход Гонду и Кассьерры не ослабит «Зенит»
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал влияние продажи Лусиано Гонду и Матео Кассьерры на шансы клуба на чемпионство. По его словам, уход форвардов не ослабит команду, так как оба в последнее время чаще оставались в запасе, а на поле играл Луис Энрике.
Семшов в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что продажи были взвешенными и выгодны как для клуба, так и для самих игроков. Он также отметил, что «Зенит» ведёт работу над топ-трансфером в линию атаки, и ожидает, что следующая покупка будет «бомбической», способной помочь в борьбе за золото РПЛ.
На 15 января команда провела первую тренировку зимнего сбора в столице Катара. После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. В 19-м туре петербуржцы сыграют с «Балтикой» 27 февраля в 19:30 по московскому времени.
