Семшов: уход Гонду и Кассьерры не ослабит «Зенит»

20 января 2026, 13:04

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал влияние продажи Лусиано Гонду и Матео Кассьерры на шансы клуба на чемпионство. По его словам, уход форвардов не ослабит команду, так как оба в последнее время чаще оставались в запасе, а на поле играл Луис Энрике.