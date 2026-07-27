Подмосковные легкоатлеты победили в общекомандном зачёте чемпионата России
27 медалей — семь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых — завоевали представители Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике. Такой результат обеспечил Подмосковью первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны.
«Золото Подмосковью принесли Анна Садовничева в беге на 400 метров, Екатерина Ивонина в беге на 3 000 метров с препятствиями, метатель диска Алексей Худяков, метатель копья Николай Орлов, бегун Владимир Никитин на дистанциях 5 000 и 10 000 метров и женская команда в эстафете 4х400», — говорится в сообщении.Серебро взяли Анастасия Красильникова в забеге на 3 000 м с препятствиями, Анна Красильникова в беге на 800 м, Алексей Завалий в стометровке, Виктория Погребняк в стометровке с барьерами, Сергей Дубровский в беге на 1 500 метров, Александр Бабенко в метании диска, Андрей Романов в метании молота, Дарья Нидбайкина в тройном прыжке, Кристина Вершинина в беге с барьерами на 400 м среди женщин, Владимир Лысенко в беге с барьерами на 400 м среди мужчин и Анастасия Шкуратова в метании молота среди женщин.
Третье место заняли Данил Ефимов в беге с барьерами на 400 м, Анисия Наумова в метании молота, Владислав Панасенков и Варвара Судоплатова в метании копья среди мужчин и женщин, Сергей Дубровский и Анастасия Мадышева в беге на 800 метров, Андрей Сапожников в стометровке, Тимур Моргунов в прыжках с шестом, Александр Бабенко в толкании ядра и мужская команда в эстафете 4х400.