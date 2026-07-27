Подмосковные легкоатлеты победили в общекомандном зачёте чемпионата России

27 июля 2026, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

27 медалей — семь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых — завоевали представители Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике. Такой результат обеспечил Подмосковью первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны.





«Золото Подмосковью принесли Анна Садовничева в беге на 400 метров, Екатерина Ивонина в беге на 3 000 метров с препятствиями, метатель диска Алексей Худяков, метатель копья Николай Орлов, бегун Владимир Никитин на дистанциях 5 000 и 10 000 метров и женская команда в эстафете 4х400», — говорится в сообщении.