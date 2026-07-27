Вратарь «Родины» высказался об отказе клуба от логотипа Лебедева
Вратарь Волков: «Родина» правильно сделала, что отказалась от логотипа Лебедева
Вратарь «Родины» Сергей Волков прокомментировал смену логотипа клуба после разгромного поражения от «Спартака» (0:3) в стартовом туре РПЛ. Об этом стало известно 27 июля.
Голкипер нейтрально оценил новую эмблему, отметив, что решение принималось без участия игроков. Его цитирует Metaratings.ru.
«Раз клуб отказался от эмблемы, предложенной студией Артемия Лебедева, значит, правильно сделал», — произнес Волков.21 июля «Родина» официально представила новый логотип. Ранее в пресс-службе московского клуба подтвердили, что сотрудничали со студией Артемия Лебедева, но итоговый вариант эмблемы выбрали без использования предложенного студией дизайна. Во втором туре чемпионата России «Родина» примет «Ростов». Игра пройдет 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.