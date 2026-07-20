Подмосковные врачи вернули ребёнку с воспалённым суставом свободу движения

20 июля 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы вернули ребёнку возможность нормально двигаться. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Два месяца назад мальчик начал жаловаться на боль, хромоту и отёк правого коленного сустава. Родители обратились к специалистам. Проведённое по месту жительства УЗИ выявило воспаление внутренней оболочки правого коленного сустава. При такой патологии в нём вырабатывается и скапливается избыточное количество жидкости. В больнице решили направить юного пациента на хирургическое лечение в МОДКТОБ.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Мы выполнили артроскопию правого коленного сустава: удалили воспалённую синовиальную оболочку и провели пластику капсулы сустава. Это малоинвазивное вмешательство, которое позволяет не только увидеть проблему изнутри, но и сразу устранить её. Во время операции обнаружили рубцовые изменения и патологические разрастания синовиальной оболочки. Именно это и вызывало боль, отёк и ограничение движений. Поражённые участки мы аккуратно удалили», – рассказал заведующий травматолого‑ортопедическим отделением МОДКТОБ №3 Сергей Катин.