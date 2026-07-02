Подмосковные легкоатлеты привезли 11 медалей с первенства России в Казани
Спортсмены из Московской области завоевали 11 медалей первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В активе представителей региона – три золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.
Так, в метании молота среди юниорок победила Алёна Бутенко из Клина. Второе золото подмосковной сборной принесла Алиса Махмутова из Воскресенска в толкании ядра. В беге с барьерами на дистанции 110 метров не было равных Илье Дурову из Подольска.
Первенство России проходило в Казани. В командном зачёте сборная Московской области заняла третье место, уступив командам Москвы и Санкт-Петербурга.
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