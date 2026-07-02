Подмосковные легкоатлеты привезли 11 медалей с первенства России в Казани

02 июля 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали 11 медалей первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.