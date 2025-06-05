Подмосковные легкоатлеты завоевали 18 медалей чемпионата и первенства ЦФО

05 июня 2025, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенствах Центрального федерального округа по лёгкой атлетике для участников до 18, до 20 и до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.







«Золотые медали завоевали София Миронова в стометровке, Полина Хомякова в беге на 400 метров в категории юниорки до 23 лет, Анастасия Шкурина в беге на 1500 метров, Кирилл Саушкин в прыжках в длину, Павел Вихор в беге на 400 метров среди юниоров до 20 лет и Александра Морозова — также в беге на 400 метров среди юниорок до 20 лет», — говорится в сообщении.