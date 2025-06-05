Подмосковные легкоатлеты завоевали 18 медалей чемпионата и первенства ЦФО
Шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенствах Центрального федерального округа по лёгкой атлетике для участников до 18, до 20 и до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали София Миронова в стометровке, Полина Хомякова в беге на 400 метров в категории юниорки до 23 лет, Анастасия Шкурина в беге на 1500 метров, Кирилл Саушкин в прыжках в длину, Павел Вихор в беге на 400 метров среди юниоров до 20 лет и Александра Морозова — также в беге на 400 метров среди юниорок до 20 лет», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Софья Прибиль (прыжки в длину), Анастасия Костальгина (бег с барьерами на 400 метров), Степан Рухов (метание диска), Артём Курманов (бег на 400 метров), Константин Храпов (бег на 100 метров), Владислав Авдонин (прыжок в длину) и Екатерина Пискарева (бег на 100 метров).
Бронзовые награды выиграли представители Подмосковья Татьяна Юсова и Тимофей Шилов за прыжки в длину, а также Юлия Гринько, Иван Афонин и Юлия Гринько по итогам стометровки для спортсменов разных возрастных категорий.