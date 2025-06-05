Подмосковный рыбак выиграл миллион рублей на чемпионате по рыбной ловле
Представитель Подмосковья одержал победу на чемпионате по рыбной ловле среди профессионалов, который прошёл в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первое место занял житель городского округа Серпухов, мастер спорта, трёхкратный призёр чемпионата России Александр Узелков. Его улов составил более 13 килограммов, что стало лучшим результатом турнира. За победу спортсмен получил главный приз фестиваля — сертификат на один миллион рублей.
«Конкуренция на этом чемпионате была очень серьезной, победа далась непросто. Было бы хорошо проводить такие турниры как можно чаще», — отметил Узелков.Победителя награждали трёхкратный чемпион мира по рыбной ловле, ведущий телеканала «Охота и рыбалка» Станислав Радзишевский и спортивный журналист, комментатор всероссийского турнира «Золотой судак» Антон Кочелаев.
Соревнования проводились в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».