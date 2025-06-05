Подмосковный рыбак выиграл миллион рублей на чемпионате по рыбной ловле

05 июня 2025, 17:37

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представитель Подмосковья одержал победу на чемпионате по рыбной ловле среди профессионалов, который прошёл в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Первое место занял житель городского округа Серпухов, мастер спорта, трёхкратный призёр чемпионата России Александр Узелков. Его улов составил более 13 килограммов, что стало лучшим результатом турнира. За победу спортсмен получил главный приз фестиваля — сертификат на один миллион рублей.



