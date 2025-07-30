Полузащитник рассказал о реакции игроков «Сочи» на слова Морено об отказе от зарплаты
Полузащитник «Сочи» Александр Осипов прокомментировал ситуацию с возможным отказом игроков от половины своей зарплаты после поражения от «Акрона» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Он отметил, что игроки «Сочи» спокойно восприняли слова главного тренера Роберта Морено о сокращении зарплаты. Однако Осипов добавил, что не может сказать больше по этому поводу, так как это внутренняя информация клуба и он предпочел бы не обсуждать инцидент публично, сообщает «РБ Спорт».
Напомним, что встреча с тольяттинской командой прошла на стадионе «Фишт» в Сочи 26 июля и закончилась со счетом 0:4. После двух туров РПЛ «Сочи» занимает последнее место в таблице с нулем очков. Во вторник, 29 числа, черноморцы потерпели поражение от московского «Динамо» в первом туре группового этапа FONBET Кубка России на «ВТБ Арене».
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