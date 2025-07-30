Главный тренер «Динамо-2» Павел Алпатов высказался о сильнейших клубных футбольных академиях России
Алпатов: академия «Динамо» точно входит в число лучших в России
Главный тренер «Динамо-2» Павел Алпатов высказался о сильнейших клубных футбольных академиях России.
По словам Алпатова, главные академии страны — это «Динамо», «Зенит», «Краснодар».
«Основной показатель — количество воспитанников в своей команде и клубах РПЛ. Мы точно входим в число лучших. Знаю, что в Нижнем Новгороде хотят преобразовать академию. Наша академия выполняет огромную работу с филиалами в разных городах, есть широкая сеть школ-франшиз — в общей сложности уже более 150 школ», — цитирует Metaratings.ru главного тренера «Динамо-2».
Алпатов добавил, что многие ребята попадают в московскую академию из региональных филиалов.
До этого в «Динамо» заявили о намерении клуба выиграть трофей FONBET Кубка России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».