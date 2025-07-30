Экс-тренер «Динамо» оценил игру «Балтики» на старте нового сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру «Балтики» на старте нового сезона РПЛ и предположил, какое место займёт калининградская команда по итогам турнира. Он отметил, что в первом туре «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в Москве, а во втором туре одержала победу над «Спартаком», который остался вдевятером после двух удалений. Кобелев указал на то, что на 11-й минуте форвард Антон Заболотный получил прямую красную карточку, а на 58-й минуте полузащитник Маркиньос был удалён за второе предупреждение. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Кобелев в беседе с Metaratings.ru. не согласился с мнением о том, что «Балтика» может «сдуться», однако отметил, что команде будет непросто поддерживать такой темп игры на протяжении всего сезона. Он добавил, что никто не может знать, как бы сложилась игра против «Спартака», если бы не удаление Заболотного в начале матча. Кобелев подчеркнул, что, хотя «Балтика» выглядит как монолитная команда, уровень её футболистов позволяет бороться за восьмое-десятое место, но не выше.
В третьем туре РПЛ «Балтика» встретится с «Оренбургом» на своём поле 3 августа в 15:45 по московскому времени.
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