Экс-тренер «Динамо» оценил игру «Балтики» на старте нового сезона РПЛ

30 июля 2025, 11:27

Экс-тренер «Динамо» Кобелев: «Балтика» сможет бороться за 8-10 места

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру «Балтики» на старте нового сезона РПЛ и предположил, какое место займёт калининградская команда по итогам турнира. Он отметил, что в первом туре «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в Москве, а во втором туре одержала победу над «Спартаком», который остался вдевятером после двух удалений. Кобелев указал на то, что на 11-й минуте форвард Антон Заболотный получил прямую красную карточку, а на 58-й минуте полузащитник Маркиньос был удалён за второе предупреждение. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.