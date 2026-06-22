Подмосковные легкоатлеты завоевали 21 медаль Кубка России
Пять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на Кубке России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Турнир проходил в Чебоксарах 18-21 июня. Его участниками стали более 640 спортсменов из 54 российских регионов.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись участники мужской эстафеты 4×100 метров, метатель молота Андрей Романов и метатель копья Николай Орлов, а также Виктория Погребняк по итогам забега на 100 метров с барьерами, Кристина Вершинина и Данил Ефимов — в забеге на 400 метров с барьерами, Андрей Лукин в забеге на 200 метров, Анна Садовничева в забеге на 400 метров и Анна Красильникова в забеге на полторы тысячи метров.«Золото Подмосковью принесли Алексей Худяков в метании диска, Екатерина Ивонина в забеге на три тысячи метров, Анна Красильникова в забеге на 800 метров, Алексей Завалий в забеге на 100 метров и женская эстафетная команда в соревновании 4×400 метров», — говорится в сообщении.
А бронзовые награды получили Дарья Нидбайкина за тройной прыжок, Алисия Наумова за метание молота, Варвара Судоплатова за метание копья, Наталья Спиридонова в прыжках в высоту, Максим Федяев в беге на 400 метров и Александр Бабенко в метании диска.