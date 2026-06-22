Подмосковные легкоатлеты завоевали 21 медаль Кубка России

22 июня 2026, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на Кубке России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Турнир проходил в Чебоксарах 18-21 июня. Его участниками стали более 640 спортсменов из 54 российских регионов.



