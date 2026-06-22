Волонтёры Пушкинского округа приняли участие в акции «Честь имею!»

22 июня 2026, 14:28

Фото: КМДЦ «Точка притяжения» г.о. Пушкинский

Патриотическую акцию «Честь имею!» провели в Ленинско-Снегирёвском военно-историческом музее в Истре. В мероприятии приняли участие волонтёры и активисты молодёжного центра «Точка притяжения» Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу акции вошли мастер-классы, концерт и экскурсии по выставкам, посвящённым Великой Отечественной войне.





«Впечатлили ребят и тематические площадки, особенно те из них, которые были посвящены жизни незрячих людей», — говорится в сообщении.