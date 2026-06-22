Волонтёры Пушкинского округа приняли участие в акции «Честь имею!»
Патриотическую акцию «Честь имею!» провели в Ленинско-Снегирёвском военно-историческом музее в Истре. В мероприятии приняли участие волонтёры и активисты молодёжного центра «Точка притяжения» Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу акции вошли мастер-классы, концерт и экскурсии по выставкам, посвящённым Великой Отечественной войне.
«Впечатлили ребят и тематические площадки, особенно те из них, которые были посвящены жизни незрячих людей», — говорится в сообщении.Активисты смогли сами почувствовать, как ощущается мир без помощи зрения, а также узнали много интересного о работе собак-поводырей.
Стать волонтёром Подмосковья несложно. Полная информация о том, как это сделать, размещается на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» — на их официальном портале. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.