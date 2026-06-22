Здоровье в парках Подмосковья за выходные проверили свыше 430 человек

22 июня 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездные бригады врачей в прошедшие выходные работали в парках Московской области. Своё здоровье проверили более 430 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Пройти профосмотр в одном из 27 подмосковных парков смогли все желающие старше 18 лет.

«Не все могут пройти профилактический осмотр в будние дни, а в парках это можно сделать в выходные без предварительной записи. 20 и 21 июня такой возможностью воспользовались 434 человека, а с начала акции – около 1200», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.