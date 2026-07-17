Подмосковные легкоатлеты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях
Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Е.П. Синяева. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Брянске 15 июля. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны.
«Золотые медали получили Анна Садовничева по итогам забега на 400 метров среди женщин, Максим Федяев в беге на 400 метров среди мужчин и Алексей Завалий в стометровке», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Сергей Дубровский по итогам забега на 800 метров, а его товарищ по команде Николай Вербицкий в этой же категории занял третье место.
Кроме того, бронзовую медаль выиграл Александр Бабенко в толкании ядра.