В Дмитровском кремле открывается выставка художника Сергея Герасимова
Выставка «Когда искусство становится судьбой» с живописными, акварельными и графическими работами Народного художника СССР Сергея Герасимова открывается сегодня, 17 июля, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Экспонаты предоставил Бородинский военно-исторический музей-заповедник.
«В экспозицию вошли картины, отражающие творческий путь мастера: от ранних учебных рисунков до монументальных полотен, среди которых автопортрет «Страшный гусь», созданная в годы войны серия акварелей «Москва–Самарканд–Москва» и эскиз к картине «Восстание крестьян под Можайском в 1860 году», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 27 сентября. Возрастных ограничений нет. Музей расположен по адресу: город Дмитров, Загорская улица. Дом №17.