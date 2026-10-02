Житель Серпухова попался на выращивании конопли на своём огороде
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 48-летнего жителя округа Серпухов по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина выращивал у себя на огороде коноплю.
«В ходе осмотра дома и участка оперативники обнаружили и изъяли 40 кустов конопли и вещество растительного происхождения», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество является марихуаной.
Задержанный заявил, что выращивал наркосодержащие растения исключительно для личного употребления. Против него завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».