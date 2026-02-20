Подмосковные лесничие устраняют последствия снегопада и помогают жителям

20 февраля 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники Мособллеса ликвидируют последствия мощного снегопада, который принёс в Московскую область балканский циклон «Валли». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.





Из-за высокой снеговой нагрузки и порывистого ветра в лесах зафиксировали падения деревьев. Сотрудники лесной охраны оперативно расчищают завалы, убирают стволы и ветки, обеспечивают безопасный проезд по лесным дорогам.

«Помимо расчистки территорий, лесничие помогают гражданам. Например, на территории Туровского участкового лесничества в городском округе Ступино специалистам пришлось взять на буксир два автомобиля. Водители переоценили проходимость своих транспортных средств и оказались в снежном плену», – добавили в пресс-службе.