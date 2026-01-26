Достижения.рф

Подмосковные лесничие вызволили автомобилиста из снежного плена

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сотрудники Луховицкого филиала Мособллеса пришли на помощь жителю Луховиц. Об инциденте рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.



Автомобиль мужчины застрял в сугробе на территории Чернореченского участкового лесничества недалеко от Голубых озёр. Лесничим удалось вытащить легковушку на дорогу с помощью служебной машины и троса.

В региональном Комлесхозе дали зимние советы водителям. В машине нужно обязательно держать лопату и буксировочный трос, иметь с собой заряженный телефон для вызова помощи. Кроме того, не стоит рисковать, если дорога кажется опасной.

Лора Луганская

