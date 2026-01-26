Подмосковные лесничие вызволили автомобилиста из снежного плена
Сотрудники Луховицкого филиала Мособллеса пришли на помощь жителю Луховиц. Об инциденте рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Автомобиль мужчины застрял в сугробе на территории Чернореченского участкового лесничества недалеко от Голубых озёр. Лесничим удалось вытащить легковушку на дорогу с помощью служебной машины и троса.
В региональном Комлесхозе дали зимние советы водителям. В машине нужно обязательно держать лопату и буксировочный трос, иметь с собой заряженный телефон для вызова помощи. Кроме того, не стоит рисковать, если дорога кажется опасной.
