Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за размещение рекламы на деревьях
В Сергиево-Посадском филиале Мособллеса за прошедший год демонтировали 180 рекламных конструкций, незаконно размещённых на деревьях. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Такой показатель там назвали результатом регулярных рейдов и разъяснительной работы с населением. Однако сотрудники лесной охраны Подмосковья продолжают борьбу с незаконным размещением рекламных щитов и табличек на деревьях, так как полностью решить проблему пока не удалось.
Очередной рекламный щит сотрудники лесной охраны Торгашинского участкового лесничества заметили у деревни Ново Сергиево-Посадского городского округа. Конструкцию демонтировали подручными инструментами.
Рейды по выявлению незаконной рекламы прошли и в городском округе Щёлково. Сотрудники Мособллеса демонтировали на территории Воря-Богородского участкового лесничества семь рекламных щитов и табличек с деревьев вблизи СНТ «Старт».
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за повреждение деревьев предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан составляют от 3 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; а для юрлиц – от 200 000 до 300 000 рублей.
В ведомстве подчеркнули, что размещение рекламы на деревьях наносит им серьёзный вред. Гвозди и саморезы способствуют развитию грибковых заболеваний, а обмотанная вокруг ствола проволока со временем врастает в древесину и приводи к гибели дерева
