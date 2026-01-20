Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за размещение рекламы на деревьях

20 января 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Сергиево-Посадском филиале Мособллеса за прошедший год демонтировали 180 рекламных конструкций, незаконно размещённых на деревьях. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.