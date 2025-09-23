В Пушкинском округе посадили более 7 тысяч сосен в акции «День в лесу»
В сельском поселении Ельдигинское Пушкинского округа прошла региональная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», рассказали в Администрации городского округа Пушкинский.
Участников приветствовали заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, глава округа Максим Красноцветов и генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов.
«Более тысячи человек, включая множество семей с детьми, откликнулись на призыв и приняли участие в посадке деревьев. Каждое высаженное дерево — это инвестиция в чистое будущее и благополучие наших детей», — подчеркнул Максим Красноцветов.