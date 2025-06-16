Подмосковные лесопожарные формирования пополнились двумя автоцистернами
Автопарк Мособллеса получил две новые автоцистерны на шасси «Урал» повышенной проходимости. Пополнение парка специализированной лесопожарной техники продолжается в рамках модернизации материально-технической базы, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» в этом году Подмосковье получит 11 единиц новой лесопожарной техники, в том числе два малых патрульных комплекса, три автоцистерны, три трактора и три седельных тягача с тралами», – рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.Ключевые возможности новых автоцистерн – оперативное тушение пожаров в труднодоступных участках леса; оснащение современным оборудованием; перевозка расчёта лесных пожарных с полным снаряжением.
Цистерны оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их местоположение и быстро направлять к очагам возгорания для тушения.