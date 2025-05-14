Подмосковные льготники оформили более 13 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря

Фото: istockphoto.com/shironosov
Свыше 13 тысяч заявок на путёвки в детские лагеря оформили льготники Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Право на одну бесплатную путёвку в год имеют дети в возрасте от семи до 15 лет включительно из многодетных или малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — отмечается в сообщении.Услуга «Отдых детей в каникулярное время» размещена на госпортале Подмосковья в разделе «Соцподдержка», подразделе «Организация отдыха». Для оформления заявки нужно авторизоваться, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.
Читайте также:
Названа самая популярная в Подмосковье онлайн-услуга
На подмосковном портале госуслуг оцифровали услугу для пользователей недр
Разрешения на бесплатную парковку через РПГУ оформили 1,1 тыс. многодетных семей Подмосковья
Лев Каштанов