Подмосковные льготники подали онлайн 7800 заявлений на путёвки в детские лагеря

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На региональном портале с начала года подано уже более 7800 заявлений на получение путёвок в детские лагеря. Такие данные привели в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.





Бесплатная путёвка полагается раз в год детям в возрасте от семи до 15 лет включительно из малообеспеченных или многодетных семей, сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье». Для получения путёвки нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и в отдельных случаях приложить обязательные документы», – прояснили в ведомстве.