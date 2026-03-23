В Подмосковье стартовала первая волна онлайн-записи детей в школу
В понедельник на подмосковном портале госуслуг началась первая волна записи детей в первый класс. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Первая волна записи продлится с 23 марта до 30 июня.
«Запись ребёнка в школу полностью реализуется в цифровом формате, что позволяет родителям подавать документы без лишней траты времени. Такой формат уже доказал эффективность и востребованность среди жителей Подмосковья. В прошлом году услугой на региональном портале воспользовались более 69 500 раз. Большую часть заявлений – 44 200 – подали именно в первую волну», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Подать заявление о приёме на обучение в школу в первую волну могут семьи, проживающие по месту регистрации, льготники и те, кто имеет преимущественное право зачисления. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, и для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа, запись в первый класс будет доступна с 6 июля по 5 сентября.
«Если вы уже написали заявление на перевод из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса, подавать заявку повторно не нужно», – подчеркнула Куртяник.Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Школы». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и при необходимости прикрепить документы.
Решение о зачислении поступит в личный кабинет жителя в течение трёх рабочих дней.