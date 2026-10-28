Подмосковные литературные клубы вошли в число лучших в проекте Общества «Знание»

28 октября 2026, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Литературные клубы из Серебряных Прудов и Чехова вошли в число самых активных объединений проекта Общества «Знание». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





В качестве поощрения ученики получили возможность поговорить о пользе чтения с известными российскими культурными деятелями – Сергеем Кемпо и Елизаветой Арзамасовой.

«В открытом диалоге со школьниками Серебряно-Прудской средней школы им. В.И. Чуйкова Кемпо рассказал, как полюбил литературу и какие произведения повлияли на него. Речь шла и о профессиональной карьере лектора. Он рассказал, что считает себя больше артистом театра. За 20 лет службы на сцене Кемпо сумел поработать с легендарными советскими и российскими актёрами Людмилой Касаткиной, Ларисой Голубкиной, Владимиром Зельдиным и другими», – рассказали в пресс-службе.