Подмосковные литературные клубы вошли в число лучших в проекте Общества «Знание»
Литературные клубы из Серебряных Прудов и Чехова вошли в число самых активных объединений проекта Общества «Знание». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В качестве поощрения ученики получили возможность поговорить о пользе чтения с известными российскими культурными деятелями – Сергеем Кемпо и Елизаветой Арзамасовой.
«В открытом диалоге со школьниками Серебряно-Прудской средней школы им. В.И. Чуйкова Кемпо рассказал, как полюбил литературу и какие произведения повлияли на него. Речь шла и о профессиональной карьере лектора. Он рассказал, что считает себя больше артистом театра. За 20 лет службы на сцене Кемпо сумел поработать с легендарными советскими и российскими актёрами Людмилой Касаткиной, Ларисой Голубкиной, Владимиром Зельдиным и другими», – рассказали в пресс-службе.На мастер-классе по выразительному чтению участники разобрали отрывок из рассказа Антона Чехова «Лошадиная фамилия».
К творчеству Антона Чехова обратились и на встрече в гимназии №2 города Чехова. Ученики встретились с актрисой театра и кино, попечителем благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветой Арзамасовой. Во время разбора произведений лектор поделилась с ребятами практическими советами, которые помогут лучше понять материал самим чтецам и сделать его понятнее для слушателя.
Со стартом учебного года в сентябре началась новая глава Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы «Чтецкие программы». Её реализует Общество «Знание» по поручению президента.
Присоединиться к проекту можно в любой момент. Зарегистрировать свой клуб можно на сайте Российского общества «Знание».