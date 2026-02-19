Подмосковные лыжники завоевали золото и бронзу на первенстве России
Спортсмены Подмосковья успешно выступили на первенстве страны по лыжным гонкам среди юниоров 19–20 лет, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотую медаль в спринте классическим стилем завоевал Артём Барков, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и люберецкую СШОР. Второе место занял лыжник из ХМАО-Югры, третье — представитель Ленинградской области.
Среди юниорок в аналогичной дисциплине бронзовый результат показала Маргарита Антонова (ЦОВС, СШОР «Истина», Истра). Пьедестал также разделили спортсменки из Челябинской области и Татарстана.
Соревнования проходят с 17 по 22 февраля в деревне Кононовская Архангельской области в рамках государственной программы «Спорт России».
