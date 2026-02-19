К уборке снега на территории Фрязинской больницы присоединились студенты

19 февраля 2026, 14:34

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Роман Кутузов

Студенты Щёлковского колледжа вышли на уборку от снега территории больницы во Фрязине. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Роман Кутузов.





Ребята вызвались помочь медикам добровольно, они расчищают проходы и подъезды к лечебным корпусам.





«Коммунальщики приступили к уборке снега у больницы еще в семь утра. Сейчас основные подходы уже почищены, но снег всё идёт, поэтому работа продолжается. При этом благодаря помощи волонтёров дело идёт значительно быстрее», — рассказал начальник административно-хозяйственного отдела Сергей Корниенко.