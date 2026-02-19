К уборке снега на территории Фрязинской больницы присоединились студенты
Студенты Щёлковского колледжа вышли на уборку от снега территории больницы во Фрязине. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Роман Кутузов.
Ребята вызвались помочь медикам добровольно, они расчищают проходы и подъезды к лечебным корпусам.
«Коммунальщики приступили к уборке снега у больницы еще в семь утра. Сейчас основные подходы уже почищены, но снег всё идёт, поэтому работа продолжается. При этом благодаря помощи волонтёров дело идёт значительно быстрее», — рассказал начальник административно-хозяйственного отдела Сергей Корниенко.В уборке также задействованы два трактора. Они убирают снег с проездов для машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что из микрорайона Солнечный во Власихе за полдня вывезли 70 кубометров снега.