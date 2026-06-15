На третий велозаезд Gran Fondo Russia в Бородине собрались 1000 спортсменов
Участниками третьего старта сезона серии Gran Fondo Russia в Подмосковье стали более 1000 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Заезд состоялся в Можайском муниципальном округе на трассе в деревне Бородино на новой трассе. В соревнованиях приняли участие любители велоспорта разного возраста и уровня подготовки. Историческая атмосфера и живописный маршрут стали отличительными чертами соревнований. После окончания заездов участники могли побывать на экскурсии по историческим местам.
«Это место подвига, место памяти, святое место для каждого русского и не только русского человека. Мы встретились в формате необычного мероприятия, потому что такой экскурсии у нас ещё не было. Вы – одни из немногих, кто проехали по всему Бородинскому полю. Хотел бы отметить людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сделали это вместе со всеми», – сказал директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.Результаты велозаездов доступны на сайте события.
Как напомнили в министерстве, первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race нового сезона состоялся 31 мая в Парке Малевича в Одинцовском городском округе. Мероприятие собрало более 350 участников. Второй старт прошёл 7 июня в Волоколамском муниципальном округе. Его участниками стали 2000 велосипедистов. Заезды организовали на трассе легендарного автодрома Moscow Raceway.
Всего в этом году в Московской области запланировано пять стартов серии. 23 августа их примут Серпухов, а 20 сентября – Руза.
По итогам всех этапов сезона среди участников заездов в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 километров в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» будет разыгран главный трофей серии – Кубок Gran Fondo Московской области.
Как напомнили в ведомстве, Gran Fondo Russia – крупнейшая серия любительских шоссейных велозаездов в стране, существующая более 10 лет.