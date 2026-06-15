На третий велозаезд Gran Fondo Russia в Бородине собрались 1000 спортсменов

15 июня 2026, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участниками третьего старта сезона серии Gran Fondo Russia в Подмосковье стали более 1000 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Заезд состоялся в Можайском муниципальном округе на трассе в деревне Бородино на новой трассе. В соревнованиях приняли участие любители велоспорта разного возраста и уровня подготовки. Историческая атмосфера и живописный маршрут стали отличительными чертами соревнований. После окончания заездов участники могли побывать на экскурсии по историческим местам.

«Это место подвига, место памяти, святое место для каждого русского и не только русского человека. Мы встретились в формате необычного мероприятия, потому что такой экскурсии у нас ещё не было. Вы – одни из немногих, кто проехали по всему Бородинскому полю. Хотел бы отметить людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сделали это вместе со всеми», – сказал директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.