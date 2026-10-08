Участие в стрелковом первенстве Подмосковья примут 145 спортсменов

08 октября 2026, 13:32

оригинал Фото: istockphoto.com/robertprzybysz

Около 145 спортсменов станут участниками первенства Московской области по пневматическому пистолету памяти Героя России Александра Потапова. Турнир состоится в Балашихе в субботу, 10 октября.





Александр Потапов — старший лейтенант спецназа Росгвардии «Витязь». В августе 2022 года в Изюме во время обстрела он закрыл собой мирных жителей и погиб в ходе специальной военной операции. Указом Президента России ему посмертно присвоено звание Героя России. В Балашихе имя героя увековечено: его именем названа улица, установлены мемориальная доска и бюст. Ежегодный турнир стал ещё одной формой сохранения памяти о нём.



За победу в первенстве будут сражаться юноши и девушки из Подмосковья, Москвы, Курской, Рязанской, Владимирской, Тверской областей и других российских регионов.





«Турнир организует Федерация практической стрельбы Московской области. Площадкой соревнований станет универсальный спортивный комплекс (УСК) «Метеор» имени Е. А. Донской», — говорится в сообщении.