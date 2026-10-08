Участие в стрелковом первенстве Подмосковья примут 145 спортсменов
Около 145 спортсменов станут участниками первенства Московской области по пневматическому пистолету памяти Героя России Александра Потапова. Турнир состоится в Балашихе в субботу, 10 октября.
Александр Потапов — старший лейтенант спецназа Росгвардии «Витязь». В августе 2022 года в Изюме во время обстрела он закрыл собой мирных жителей и погиб в ходе специальной военной операции. Указом Президента России ему посмертно присвоено звание Героя России. В Балашихе имя героя увековечено: его именем названа улица, установлены мемориальная доска и бюст. Ежегодный турнир стал ещё одной формой сохранения памяти о нём.
За победу в первенстве будут сражаться юноши и девушки из Подмосковья, Москвы, Курской, Рязанской, Владимирской, Тверской областей и других российских регионов.
«Турнир организует Федерация практической стрельбы Московской области. Площадкой соревнований станет универсальный спортивный комплекс (УСК) «Метеор» имени Е. А. Донской», — говорится в сообщении.Для спортсменов Московской области первенство будет отборочным соревнованием: по его итогам отберут кандидатов в подмосковную сборную.
Среди приглашённых гостей — исполнительный директор Федерации практической стрельбы России, руководитель сборной команды России по практической стрельбе Андрей Викторович Чуев. На церемонии открытия также приглашены представители администрации городского округа Балашиха и ведомственных структур.