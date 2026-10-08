Футболист «Факела» Сутормин рассказал, где может продолжить карьеру Артем Дзюба

08 октября 2026, 16:06

Футболист «Факела» Сутормин: Дзюба останется в спорте после завершения карьеры

Фото: istockphoto / NiseriN

Футболист «Факела» Алексей Сутормин предположил, где может оказаться нападающий Артем Дзюба, оставшийся без клуба. В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что 38-летний форвард в любом случае может продолжить заниматься спортом.





Сутормин не исключил, что Дзюба больше не хочет повторять опыт выступления за «Акрон». По словам футболиста, в нынешнем чемпионате клубы делают ставку на молодых игроков, а решение Дзюбы нужно уважать.



Говоря о возможном переходе в «Спартак», Сутормин отметил, что у форварда достаточно качеств, чтобы усилить команду. При этом он задался вопросом, зачем красно-белым нужен Дзюба после приобретения Даку. По мнению футболиста, опытный нападающий мог бы быть полезен клубу не только на поле, но, вероятно, «Спартаку» сейчас это не требуется.



Сутормин также предположил, что Дзюба может попробовать себя в роли комментатора. ​



«Было бы интересно его послушать в роли комментатора. Он спортивный человек, в теннис любит играть. Артем точно останется в спорте, а в какой роли — это уже сложно сказать. Дзюба точно будет при деле, главное — ему получать удовольствие», — подчеркнул он.