Жительнице Подмосковья удалили опухоль матки размером с младенца

11 марта 2026, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Две доброкачественные опухоли размером 23 и 15 сантиметров удалили у 59-летней жительницы Одинцовского округа врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На момент поступления в больницу у пациентки также была увеличена селезёнка и отмечались изменения в поджелудочной железе. Ситуация осложнялась тем, что из-за врождённой аномалии развития и перенесённой в детстве операции анатомия женщины отличалась от обычной.





«Женщине требовалось немедленное удаление опухолей. Матка, увеличившаяся до размеров доношенной беременности, заполнила всю брюшную полость. Принимая во внимание нетипичную анатомию и высокий риск травматизации соседних органов, врачи решили провести ампутацию матки с придатками с обеих сторон», — рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.