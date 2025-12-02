Региональную диагностическую работу по физике написали 6000 школьников Подмосковья

02 декабря 2025, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье провели региональную диагностическую работу по физике для 10-классников, изучающих предмет на углублённом уровне. Её написали свыше 6000 учеников 295 школ, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





На выполнение работы из 18 заданий разного уровня сложности участникам дали 100 минут. Для успешного прохождения достаточно было набрать 13 баллов, максимально возможное количество баллов за работу – 30.

«Диагностика по физике – часть цикла предметных работ по естественно-научным дисциплинам, которые 10-классники изучают на углублённом уровне. В этом месяце пройдёт ещё две работы — по химии 9 декабря и по биологии 16 декабря. Диагностику знаний старшеклассников проводит ежегодно с 2021-го. Это позволяет выявлять пробелы в знаниях и своевременно устранять их», – рассказали в пресс-службе министерства.