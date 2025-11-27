Подмосковные МФЦ подготовили праздничные мероприятия ко Дню матери
Подмосковные офисы «Мои Документы» в преддверии Дня матери приглашают желающих присоединиться к праздничным мероприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
В последние дни ноября в многофункциональных центрах пройдут детские мастер-классы, где ребята смогут создать своими руками трогательную и душевную открытку для мамы.
Гостей многофункциональных центров ждут конкурсы детских рисунков и фотовыставки, посвящённые мамам. На специальных поздравительных стендах все посетители смогут оставить тёплое пожелание, которое станет частью большой коллекции поздравлений.
Список офисов, где пройдут праздничные активности, а также даты и точное время их проведения можно найти на сайте.
Читайте также: