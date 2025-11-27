«Подарки не радуют»: Любовь Успенская раскрыла, что хочет получить от дочери
Любовь Успенская рассказала о своих ожиданиях от подарков ко Дню матери
Певица Любовь Успенская сообщила, какие подарки хотела бы получить от детей на День матери.
В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская заявила, что у неё уже есть всё, и она ничего не требует от детей или мужчин.
«Если у дочери будет желание что-то вручить мне, конечно, я буду ей признательна. Понимаете, мы же ведь дарим подарки от чистого сердца, а не когда есть в этом необходимость и повод», — пояснила артистка.Певица отметила, что материальные подарки её уже не радуют. Гораздо больше ценности для неё представляет доброе и человеческое отношение, когда чувствуешь любовь и признательность.
«Вот такой подарок — самый лучший лично для меня. Но другим, полагаю, хочется иного — дорогих украшений, курортов и хороших тачек», — добавила Успенская.Ранее Любовь Успенская стала иконой стиля для поколения Z.