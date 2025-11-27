В Петрово-Дальневской детской школе искусств показали концерт ко Дню матери

27 ноября 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Концерт, посвящённый предстоящему Дню матери, устроили в Петрово-Дальневской детской школе искусств. Дети, преподаватели и родители вместе отметили значимый для многих праздник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.





Талантливые дети порадовали мам, спев для них песни и исполнив любимые мелодии на разных музыкальных инструментах.

«Благодаря таким мероприятиям школа искусств наполняется особым вдохновением и искусством», – сказали преподаватели, которые организовали выступление.