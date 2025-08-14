Подмосковные МФЦ приняли свыше 46 тыс. заявлений на замену водительских прав
В подмосковных офисах «Мои документы» с начала года уже приняли более 46 тыс. заявлений на замену водительских прав. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Подать заявку на замену водительского удостоверения можно, если истекает срок его действия, изменились персональные данные или состояние здоровья водителя. Другие ситуации – нечитабельная информация в документе или его утеря. Перед визитом в МФЦ нужно подготовить паспорт, старое водительское удостоверение, если оно есть, а также медицинскую справку, полученную не ранее года назад», – разъяснили в министерстве.Там добавили, что оплатить госпошлину можно непосредственно в МФЦ. Адреса и график работы многофункциональных центров Подмосковья можно найти на региональном портале госуслуг.