Подмосковные многодетные подали 6 тыс. онлайн-заявлений на выплату вместо земли

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Подмосковные многодетные семьи с начала 2025 года подали в онлайн-режиме свыше 6 тыс. заявлений на получение выплаты вместо земельного участка. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С начала года на портале госуслуг подано более 6 тыс. заявлений на оформление выплаты многодетной семье взамен земельного участка. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Подать заявление могут многодетные семьи, стоящие в очереди на землю. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления», – сообщили в пресс-службе.Там отметили, что уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных поступит члену семьи, указанному в заявлении. Оно появится в личном кабинете на региональном портале. Решение поступит туда в течение 15 рабочих дней.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут получать онлайн-услуги на региональном портале госуслуг в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, достижение технологического суверенитета.
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Лора Луганская