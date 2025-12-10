Подмосковные многодетные семьи оформили денежную выплату онлайн 4700 раз
Услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребёнка» на портале госуслуг Подмосковья оформили уже более 4700 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Право на выплату в 300 000 рублей имеют родители или усыновители с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и не достигли 36 лет.
Кроме того, свидетельство о рождении ребёнка должно быть выдано на территории Московской области. А в семье, кроме новорождённого, должно воспитываться ещё не менее двух детей. Подать заявление нужно в срок не позднее 12 месяцев со дня рождения ребёнка.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным».
Её предоставляют в течение семи рабочих дней. Результат направят в личный кабинет пользователя на региональном портале.
Читайте также: