Подмосковные многодетные семьи оформили денежную выплату онлайн 4700 раз

10 декабря 2025, 15:54

оригинал Фото: Минсоцразвития МО

Услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребёнка» на портале госуслуг Подмосковья оформили уже более 4700 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.