Жителей Подмосковья предупредили о схеме аферистов с «налоговыми уведомлениями»

08 декабря 2025, 17:44

оригинал Фото: Istock / Tero Vesalainen

Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах сообщения о «неуплаченном налоге», «переплате» или «недоимке». Об этом предупредили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Цель схемы – в том, чтобы выманить банковские данные жертвы. В письме содержится ссылка на поддельный сайт ФНС или госуслуг.



«Чтобы не стать жертвой мошенник, следуйте простым рекомендациям. Проверяйте и оплачивайте налоги только через официальный портал ФНС или госуслуг. Не переходите по ссылкам из сообщений. Не вводите данные банковской карты на подозрительных сайтах», – посоветовали в ведомстве.



В Мингосуправления региона также рекомендовали отправить родным памятку по цифровой безопасности под названием «Доступно о телефонных мошенниках».

