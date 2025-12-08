Достижения.рф

Три подмосковные команды вышли в финал международной «Битвы роботов»

оригинал Фото: istockphoto.com/Teerasak Boonyophan

Три команды из двух подмосковных округов стали финалистами международного чемпионата «Битва роботов» и получили шанс сразиться за победу. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.



Всего в финал вышли 32 команды, они представляют десять российских регионов и пять иностранных государств — Бразилию, Китай, Индию, Иран и Тунис.

«От Подмосковья в финальных схватках в категории до 110 килограммов будет участвовать команда SOLARBOT из Балашихи с роботом «Phoenix». А в категории мини-роботов весом до полутора килограммов — фрязинская команда 2ФМ с роботом PinkPong 2 и балашихинская SOLARBOT с роботом PiP», — говорится в сообщении.
Финал будет проходить 13 декабря в Москве на территории кинопарка «Москино». Предусмотрена прямая трансляция чемпионата на «VK Видео».
Лев Каштанов

