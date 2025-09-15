Отец нападающего «Динамо» Тюкавин оценил игру команды на старте сезона-2025/26

15 сентября 2025, 14:18

Отец Тюкавина: я бы не вешал всех собак за неудачи «Динамо» на Карпина

Фото: iStock/Rost-9D

Отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, Александр Тюкавин, в интервью Metaratings.ru оценил игру команды на старте сезона-2025/26.





По его словам, «Динамо» сейчас находится в процессе становления и адаптации к новым методам и стандартам, поскольку в команде сменился тренер. Тюкавин подчеркнул, что старт сезона у клуба откровенно не удался.





«Понятно, что у болельщиков есть негодование, но я бы не вешал всех собак за неудачи «Динамо» на Карпина. Говорят, что у него более жесткие требования, чем у других специалистов, но я не представляю, что он требует чего-то невыполнимого», — отметил он.