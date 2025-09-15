Полузащитник «Балтики» раскрыл секрет тактической победы команды над «Зенитом»

15 сентября 2025, 14:59

Полузащитник «Балтики» рассказал, как команда нейтрализовала «Зенит»

Фото: Istock/Pixfly

Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал игру после ничьей с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ. Он оценил сильные стороны обеих команд и высказался о бразильских футболистах петербургского клуба.





В беседе с «Metaratings.ru» Петров отметил, что Сантосу и Энрике явно тяжело дался матч из-за долгого перелёта из Южной Америки. Он подчеркнул, что игра на большой высоте также требует длительного восстановления. При этом полузащитник признал, что бразильцы всё равно показали хороший уровень.

«Легионеры в принципе там все резкие, скоростные очень. «Зенит» индивидуально сильный, а мы — командой. Мы разбирали, как они играют, сегодня они и правда вышли в непривычной схеме. Пришлось быстро перестраиваться, что у нас вроде бы получилось», — высказался футболист.

