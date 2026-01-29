Подмосковные нейрохирурги удалили огромную кисту в мозге ребёнка

29 января 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского научно-клинического центр имени Л.М. Рошаля удалили у ребёнка 10-сантиметровую кисту головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи экстренно доставила четырёхлетнего мальчика в клинику после неожиданного судорожного приступа. При обследовании врачи обнаружили у него объёмное кистозное образование правого полушария головного мозга. Это жидкостное скопление сдавливало жизненно важные структуры.



Без медицинской помощи такое состояние могло привести к необратимым изменениям, неврологическим осложнениям, прогрессирующей водянке мозга и даже параличу.

«Киста размером около 10 сантиметров раздражала и сдавливала окружающую ткань мозга. Это и было причиной эпилептических приступов. Мы провели пациенту сложную, но не травматичную операцию. Через небольшой разрез на лбу создали доступ к полостям мозга, с помощью миниатюрной камеры обнаружили и полностью удалили жидкостную кисту. А для восстановления циркуляции создали новое отверстие в дне желудочка мозга», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ Руслан Текоев.