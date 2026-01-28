Собрали как пазл: подмосковные врачи восстановили лицо упавшего со снегохода мужчины
Хирурги Жуковской больницы собрали из фрагментов лицо мужчины, упавшего со снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмное отделение доставили 44-летнего пострадавшего в тяжёлом состоянии. У него диагностировали многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости.
Операция длилась около семи часов. Бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов буквально заново собрала пациенту лицо.
«В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ удалили костные отломки лобной кости, удалили слизистую оболочку и заднюю стенку лобной пазухи, слизистую лобно-носового канала. Затем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой и ушили дефект твёрдой мозговой оболочки», – рассказал заместитель главврача больницы по хирургии Александр Архаров.На челюстно-лицевом этапе хирурги собрали и вернули на место костные отломив. Они также восстановили лобную кость, глазницу, контуры орбит, верхнюю челюсть и половину нижней с фиксацией титановыми пластинами.
После лечения мужчину выписали под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Теперь ему предстоит длительный курс реабилитации.