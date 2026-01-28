Собрали как пазл: подмосковные врачи восстановили лицо упавшего со снегохода мужчины

28 января 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Жуковской больницы собрали из фрагментов лицо мужчины, упавшего со снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В приёмное отделение доставили 44-летнего пострадавшего в тяжёлом состоянии. У него диагностировали многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости.



Операция длилась около семи часов. Бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов буквально заново собрала пациенту лицо.

«В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ удалили костные отломки лобной кости, удалили слизистую оболочку и заднюю стенку лобной пазухи, слизистую лобно-носового канала. Затем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой и ушили дефект твёрдой мозговой оболочки», – рассказал заместитель главврача больницы по хирургии Александр Архаров.