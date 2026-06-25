Подмосковные объекты участвуют в 11 номинациях премии Russian Traveler Awards
Подмосковье участвует в премии Russian Traveler Awards 2026. Объекты из региона представлены в 11 номинациях, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В разных номинациях представлены город Зарайск, павловопосадские платки, Зарайская баранка, Вишняковский лесопарк, Московский областной фестиваль «Область танцевальных культур», Органическое фермерское хозяйство «М2». Всех подмосковных участников можно найти на сайте.
Сейчас идёт голосование за участников. Оно продлится до 30 октября.
Отдать свой голос за любимый подмосковный объект можно на портале Russian Traveler. Для этого необходима авторизация.
Итоги подведут в ноябре и опубликуют на сайте.
Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards учреждена изданием Russian Traveler в 2021 году и посвящена туристическим возможностям для россиян. Путём народного голосования на сайте премии выбирают лучшие проекты в сфере путешествий.
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