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Подмосковные объекты участвуют в 11 номинациях премии Russian Traveler Awards

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье участвует в премии Russian Traveler Awards 2026. Объекты из региона представлены в 11 номинациях, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



В разных номинациях представлены город Зарайск, павловопосадские платки, Зарайская баранка, Вишняковский лесопарк, Московский областной фестиваль «Область танцевальных культур», Органическое фермерское хозяйство «М2». Всех подмосковных участников можно найти на сайте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Сейчас идёт голосование за участников. Оно продлится до 30 октября.

Отдать свой голос за любимый подмосковный объект можно на портале Russian Traveler. Для этого необходима авторизация.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Итоги подведут в ноябре и опубликуют на сайте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards учреждена изданием Russian Traveler в 2021 году и посвящена туристическим возможностям для россиян. Путём народного голосования на сайте премии выбирают лучшие проекты в сфере путешествий.
Лора Луганская

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