Подмосковные офтальмологи вернули зрение ослепшей от диабета девушке

04 августа 2025, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Офтальмологи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля вернули зрение юной пациентке, ослепшей на фоне сахарного диабета. Об этом сообщили в ТГ-канале клиники.





Всего за три месяца 16-летняя девушка потеряла возможность видеть из-за осложнений сахарного диабета 1 типа. Она нуждалась в постоянной помощи близких. Без своевременного вмешательства слепота могла стать необратимой.



Пациентку лечила мультидисциплинарная команда в составе эндокринологов и офтальмохирургов. Девушке выполнили факоэмульсификацию – сложную операцию по удалению набухающего хрусталика, имплантацию интраокулярной линзы с углублённым фокусом.



«У пациентки была сопутствующая близорукость, и подобранная линза не только устранила катаракту, но и восстановит стопроцентное зрение и избавит в необходимости ношения очков. Операция прошла успешно», – рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.