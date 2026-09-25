Подмосковные онкологи сделали сложнейшую операцию девушке с гигантской опухолью

25 сентября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном онкологическом клиническом центре выполнили сложнейшее удаление гигантской опухоли яичника и большого сальника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику по направлению врача поступила 25-летняя пациентка с диагнозом «рак яичников». Гигантская опухоль занимала почти всю брюшную полость, её максимальный размер превышал 60 сантиметров. Пациентка длительное время не обращалась за медицинской помощью.



По массе и объёму образование было настолько значительным, что могло привести к удушью девушки. Её жизнь находилась под угрозой, поэтому было принято решение об оперативном вмешательстве.

«Операция выполнялась открытым доступом и было предельно сложной из-за размеров образования, которое врастало в окружающие органы. При этом перед хирургами стояла задача выполнить операцию максимально быстро: осложнения, вызванные опухолью, могли привести к летальному исходу при затяжном вмешательстве. Благодаря оперативной работе хирургов удалось избежать серьезных осложнений. Исход оказался благоприятным», – рассказали в ведомстве.