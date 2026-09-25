Жителям Подмосковья напомнили три правила поведения при сомнительных звонках
Телефонные мошенники действуют по одному и тому же отработанному сценарию: торопят и пугают жертву, не давая времени спокойно подумать. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Там призвали запомнить три шага, которые можно применять при любом сомнительном звонке или сообщении.
Первый шаг – остановиться. Нельзя принимать решение сразу. Мошенникам важно, чтобы человек не успел задуматься. Если незнакомцы торопят, пугают и постоянно напоминают, что счёт идёт на минуты, это тревожный знак. Нужно положить трубку и дать себе несколько минут на размышление.
Второй шаг – проверить. Не нужно доверять информации, сообщаемой по телефону. Лучше перезвонить в организацию по официальному номеру, который указан на её сайте или в документах, а не по тому, что продиктовали аферисты. Можно спросить родных и близких, не делали ли они переводов, о которых сообщили незнакомцы.
Третий шаг – посоветоваться. Если остались сомнения, важно обсудить ситуацию с родственниками, соседями или друзьями. Со стороны всегда легче увидеть обман.
При подозрении на мошенничество следует обращаться в полицию по номерам 102 или 112.
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