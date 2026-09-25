Жителям Подмосковья напомнили три правила поведения при сомнительных звонках

25 сентября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Телефонные мошенники действуют по одному и тому же отработанному сценарию: торопят и пугают жертву, не давая времени спокойно подумать. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.