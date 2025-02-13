Подмосковные онкологи спасли мужчину с огромной опухолью губы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
64-летнего мужчину с опухолью, занимавшей всю нижнюю губу, спасли хирурги Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Целый год пациент пытался самостоятельно лечиться народными средствами и обратился к врачам, только когда опухоль начала мешать разговаривать и есть. Обследование показало, что новообразование является злокачественным.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Спустя несколько недель после операции пациент смог вернуться к полноценной жизни. Сейчас мужчину выписали домой, он продолжает наблюдаться у онколога.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Диагностика выявила рак красной каймы губы. Операция требовала высокой точности, так как нужно было не только полностью удалить опухоль, но и сохранить функции лица. В ходе операции были применены методики, которые позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы», — рассказала и.о. заведующего отделением опухолей головы и шеи №8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.
Спустя несколько недель после операции пациент смог вернуться к полноценной жизни. Сейчас мужчину выписали домой, он продолжает наблюдаться у онколога.
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Лев Каштанов