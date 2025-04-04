Подмосковные онкологи спасли жизнь 94-летней пациентки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли 94-летнюю пациентку с раком желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пожилая женщина обратилась к медикам с жалобами на боли в животе, низкий гемоглобин и проблемы со стулом. После проведения обследований был поставлен диагноз «рак желудка».
Специалисты диспансера напомнили, что рак желудка – одно из самых коварных и опасных онкологических заболеваний, которое каждый год уносит тысячи жизней по всему миру. Поэтому после 40 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профосмотры.
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«В столь почтенном возрасте многие операции считаются рискованными. Но врачи приняли вызов, осознавая ответственность за жизнь пациентки. Подготовка началась с тщательного обследования состояния её здоровья. Команда специалистов, включая онкологов, хирургов и анестезиологов, разработала индивидуальный план лечения. Благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию часть желудка с опухолью удалили, восстановили пищеварительный тракт. Анестезиологи сыграли важнейшую роль на протяжении всей операции», – отметил врач-онколог отделения абдоминальной онкологии №10 областного онкодиспансера Илья Кондратьев.Через несколько недель после операции пациентке стало значительно лучше. Она вернулась к привычному образу жизни и теперь наблюдается у онколога по месту жительства.
Специалисты диспансера напомнили, что рак желудка – одно из самых коварных и опасных онкологических заболеваний, которое каждый год уносит тысячи жизней по всему миру. Поэтому после 40 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профосмотры.
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Лора Луганская